Придумайте предложение с этимм словами: Демократия, демократический, демократизм , демократ, демонстрация , демонстративный
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Придумайте предложение с этимм словами: Демократия, демократический, демократизм , демократ, демонстрация , демонстративный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стране наступила демократия,люди вышли из демонстрации,Если в стране устанавливается демократизм,то становится больше демократов.Этот демократ демонстративно заявил "Все за демонстрацию!"
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