Чем вы объясните перелом в войне наступивший с помощью Жанны д'Арк

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Чем вы объясните перелом в войне наступивший с помощью Жанны д'Арк
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Гость:
Война 100 дней. между англией и францией в 14 веке. в конце концов Жанну дарк сжигают обьявив ее ведьмой
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