Чем выражено дополнение,обстоятельство и определение?

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Чем выражено дополнение,обстоятельство и определение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение выражано именем прилагательным  дополнение выражено именем существительным или местоимением обстоятельство наречием или именем существительным
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