Чем выражено дополнение,обстоятельство и определение?
Русский язык
Чем выражено дополнение,обстоятельство и определение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение выражано именем прилагательным дополнение выражено именем существительным или местоимением обстоятельство наречием или именем существительным
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