Чем звуки отличаются о букв ? чем гласные звуки отличаются от согласных звуков? 2 класс
Русский язык
Чем звуки отличаются о букв ? чем гласные звуки отличаются от согласных звуков? 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Гласные звуки можно петь, а согласные создают препятствия когда ты их поешь. 2) Гласные звуки (некоторые) дают два звука. Я (йа) Е (йэ) Ю (йу)
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