Чему равно давления столба воды высотой 1.5м
Физика
Чему равно давления столба воды высотой 1.5м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5м*10н/кг* 1000кг/м3=15000Па
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