Морфологический разбор слова явившихся
Русский язык
Морфологический разбор слова явившихся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их-окончание яв-корень ив и ш-суффикс ся-это частица, но выделяется как суффикс
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