Упражнение 184 пожалуйста помогите
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Упражнение 184 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаталы, болын, имэннэр, бедре, шомарт, кунакларда, чыршылар, кошлар, сайранын, зэнгэр, кубэлэклэр, кортлары, кычкырга, койрыклы, уранан, арасынкан, курпе,яфраклар.
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