Через 5 лет Олегу будет 12 лет. Сколько лет было Олегу 4 года назад ?
Математика
Через 5 лет Олегу будет 12 лет. Сколько лет было Олегу 4 года назад ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-5=7 (лет) сейчас 7-4=3 (года) Ответ: 4 года назад Олегу было 3 года
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