Укажите слово,в котором все буквы обозначают звонкие звуки:пустыня,перемена,глот??ть,ремень,капель
Русский язык
Укажите слово,в котором все буквы обозначают звонкие звуки:пустыня,перемена,глот??ть,ремень,капель
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Гость:
Слово, в котором есть только звонкие согласные звуки - ремень.
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