Пройденный автомобилем путь s,его скорость v и время движения t связаны соотношени??м s=vt.если автомобиль за 6 ч прошёл 420 км, то его скорость равна А=60 км\ч Б=70 км\ч В=42 км\ч Г=50 км\ч
Математика
Пройденный автомобилем путь s,его скорость v и время движения t связаны соотношени??м s=vt.если автомобиль за 6 ч прошёл 420 км, то его скорость равна А=60 км\ч Б=70 км\ч В=42 км\ч Г=50 км\ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420/6=70 (км/ч) Б-70км/ч
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