Пройденный автомобилем путь s,его скорость v и время движения t связаны соотношени??м s=vt.если автомобиль за 6 ч прошёл 420 км, то его скорость равна А=60 км\ч Б=70 км\ч В=42 км\ч Г=50 км\ч

Математика

Пройденный автомобилем путь s,его скорость v и время движения t связаны соотношени??м s=vt.если автомобиль за 6 ч прошёл 420 км, то его скорость равна А=60 км\ч Б=70 км\ч В=42 км\ч Г=50 км\ч

Автор: Гость