Какова цена деления мензурки, изображенной на рисунке мл ___200 --- --- --- --- ___150 --- --- --- --- ____100 --- --- --- --- ____50 --- --- --- --- ____0
Физика
Какова цена деления мензурки, изображенной на рисунке мл ___200 --- --- --- --- ___150 --- --- --- --- ____100 --- --- --- --- ____50 --- --- --- --- ____0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена деления мензурки:10 мл
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