Сделать морфологический разбор разбор слова хрустальную паутинку
Математика
Сделать морфологический разбор разбор слова хрустальную паутинку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паутинку 1. Что? Паутинку. сущ. 2.Пост.признаки: неодуш, ум. ласкательное. Непост признаки- ед.ч, В.падеж, ж.р. 3.Что ? Паутинку( подчеркнуть как дополнение _ _ _)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать предложения с составным именным сказуемым. Зависть - плод слабости и не??вободы. Сильные и свободные не завидуют. И потому, если мы хо...
Математика
Сравните: 1) |-3,9| |3,9|; 2) |30| |-50|; 3) |-1,4| |14|; 4) |-2/3| |-1/2; 5) |-4/7| |-4/5|; |-7/9| |7/9|.
Технология
Русский язык