Сравните: 1) |-3,9| |3,9|; 2) |30| |-50|; 3) |-1,4| |14|; 4) |-2/3| |-1/2; 5) |-4/7| |-4/5|; |-7/9| |7/9|.
Математика
Сравните: 1) |-3,9| |3,9|; 2) |30| |-50|; 3) |-1,4| |14|; 4) |-2/3| |-1/2; 5) |-4/7| |-4/5|; |-7/9| |7/9|.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)= модуль всегда положительный 2)< 3)< 4)> 5)< 6)=
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Русский язык
Математика
Пройденный автомобилем путь s,его скорость v и время движения t связаны соотношени??м s=vt.если автомобиль за 6 ч прошёл 420 км, то его скорость ра...
Физика
Какова цена деления мензурки, изображенной на рисунке мл ___200 --- --- --- --- ___150 --- --- --- --- ____100 --- --- ...