Выписать предложения с составным именным сказуемым. Зависть - плод слабости и не??вободы. Сильные и свободные не завидуют. И потому, если мы хотим вести существование, достойное сильного европейского народа, то нам надо пере...

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Выписать предложения с составным именным сказуемым. Зависть - плод слабости и не??вободы. Сильные и свободные не завидуют. И потому, если мы хотим вести существование, достойное сильного европейского народа, то нам надо перестать завидовать. Надо понять, что мы сильны. Сильнее всякого чиновника. Силен тот, кто хочет быть сильным. И кто имеет силу и сознает её, тот легко скуёт своё счастье. А завидовать не надо никому, - уже потому, что зависть - один из худших грехов, и ведёт к греху ещё противнейшему, - к унынию. Унылые вопли, так ж, как и преждевременные дифирамбы, нелостойные серьёзного и уважающего себя общества.

Автор: Гость