Через первою трубу бак наполнится за 36 мин.за сколько минут наполнятся бак через вторую трубу,если две трубы вместе наполнят его за 20 мин?

Математика

Через первою трубу бак наполнится за 36 мин.за сколько минут наполнятся бак через вторую трубу,если две трубы вместе наполнят его за 20 мин?

Автор: Гость