Через первою трубу бак наполнится за 36 мин.за сколько минут наполнятся бак через вторую трубу,если две трубы вместе наполнят его за 20 мин?
Математика
Через первою трубу бак наполнится за 36 мин.за сколько минут наполнятся бак через вторую трубу,если две трубы вместе наполнят его за 20 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 : 20 = 1/20 общая производительность труб 2) 1 : 36 = 1/36 производительность первой трубы 3) 1/20 - 1/36 = 4/180 = 1/45 производительность второй трубы 4) 1 : 1/45 = 45 минут наполнит бак вторая труба
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