Черные птички на каждой страничке молчат ожидают кто их разгадает напиши отгадку Сколько в слове-отгадке звуков?

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Черные птички на каждой страничке молчат ожидают кто их разгадает напиши отгадку Сколько в слове-отгадке звуков?

Автор: Гость