Черные птички на каждой страничке молчат ожидают кто их разгадает напиши отгадку Сколько в слове-отгадке звуков?
Русский язык
Черные птички на каждой страничке молчат ожидают кто их разгадает напиши отгадку Сколько в слове-отгадке звуков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно БУКВА, там 5 звуков
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