Черты приспособленности к условиям среды. О бабочке
Биология
Черты приспособленности к условиям среды. О бабочке
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Гость:
Окраска крыльев помогает замаскироваться
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