Главная причина создания Древнерусского государства: 1) развитие торговли; 2) бу??т язычников; 3) общий враг; 2. После смерти Владимира Киевским князем стал: 1) Ярослав; 2) Святополк; 3) Борис. 3. Кому княгиня Ольга ото...

История

Главная причина создания Древнерусского государства: 1) развитие торговли; 2) бу??т язычников; 3) общий враг; 2. После смерти Владимира Киевским князем стал: 1) Ярослав; 2) Святополк; 3) Борис. 3. Кому княгиня Ольга отомстила за смерть князя Олега? 1) дреговичам; 2) полянам; 3) древлянам. 4. Русь приняла христианство из: 1) Рима; 2) Польши; 3) Византии. 5. Годы правления князя Ярослава Мудрого: 1) 1000-1054; 2) 989-1023; 3) 1019-1054. 6. Как назывались жилища князей и бояр? 1) хоромы; 2) замки; 3) погосты. Дайте определение понятиям 1. Наместник; 2. Вече; 3. Житие. Выполните задания 1. Объясните, почему правление Ярослава Мудрого называют рассветом Древнерусского государства? 2. Какое значение имело принятие христианства на Руси?

Автор: Гость