Четыре килограмма яблок стоят 54 р. Сколько нужно добавить денег, чтобы купить 6 кг ??блок?

Математика

Четыре килограмма яблок стоят 54 р. Сколько нужно добавить денег, чтобы купить 6 кг ??блок?

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