Четыре килограмма яблок стоят 54 р. Сколько нужно добавить денег, чтобы купить 6 кг ??блок?

Математика
Четыре килограмма яблок стоят 54 р. Сколько нужно добавить денег, чтобы купить 6 кг ??блок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54:4=13.5(р) 6×13.5=81(р) 81-54=27(р) Ответ:27 рублей
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