СРОЧНО!!! 20баллов Запиши слова, вставляю пропущенные буквы. В каких словах в последнем слоге пишется буква ё : галд...ж, пад...ж (именительный), пад...ж (скота), руб...ж, невтерп...ж, ман...ж, кут...ж?

Русский язык
СРОЧНО!!! 20баллов Запиши слова, вставляю пропущенные буквы. В каких словах в последнем слоге пишется буква ё : галд...ж, пад...ж (именительный), пад...ж (скота), руб...ж, невтерп...ж, ман...ж, кут...ж?
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Автор: Гость
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Гость:
Галдёж,невтерпёж Ну вроде все)
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