Количество бактерий в пробирке ежесуточно повышалось на одно и то же количество процентов. За двое суток количество бактерий увеличилось на 96%. На сколько процентов увеличивался ежесуточный рост бактерий?

Алгебра
Количество бактерий в пробирке ежесуточно повышалось на одно и то же количество процентов. За двое суток количество бактерий увеличилось на 96%. На сколько процентов увеличивался ежесуточный рост бактерий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 96%:2=48%-кол-во бактерий за сутки,но причем тут алгебра? Ответ:48%.
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