Количество бактерий в пробирке ежесуточно повышалось на одно и то же количество процентов. За двое суток количество бактерий увеличилось на 96%. На сколько процентов увеличивался ежесуточный рост бактерий?

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Количество бактерий в пробирке ежесуточно повышалось на одно и то же количество процентов. За двое суток количество бактерий увеличилось на 96%. На сколько процентов увеличивался ежесуточный рост бактерий?

Автор: Гость