Описание слона 4 предложения на английском

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Описание слона 4 предложения на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Elephant is biggest and stronger.He has a long trunk.There are African and Indian elephant.Elephants eat ficus.
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