Упр 361 помогитеееее плизззз

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Упр 361 помогитеееее плизззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На старом. Творительный падеж 2. Золотым. Творительный падеж 3. По глубокому. Дательный падеж 4. Снежного. Винительный падеж P.S. жирным шрифтом выделены определения (подчёркиваются волнистой линией)!
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