Упр 361 помогитеееее плизззз
Русский язык
Упр 361 помогитеееее плизззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На старом. Творительный падеж 2. Золотым. Творительный падеж 3. По глубокому. Дательный падеж 4. Снежного. Винительный падеж P.S. жирным шрифтом выделены определения (подчёркиваются волнистой линией)!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Количество бактерий в пробирке ежесуточно повышалось на одно и то же количество процентов. За двое суток количество бактерий увеличилось на 96%. На...
Английский язык
Окружающий мир
Математика
Ответ. В группе фигурным катанием занимается 6 девочек что в 3 раза больше чем маль??иков сколько мальчиков занимается фигурным катанием