Номер 117 помогите пли срочно надо

Математика
Номер 117 помогите пли срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За час 10+15 = 25 км за 2 часа (10+15)*2=50 км за 3 час (10+15)*3=75 км
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