Четырёхугольник АBСD вписан в окружность. Лучи АВ и DC пересекаются в точке К, а диагонали АC и BD пересекаются в точке N. Угол BNC равен 68, а угол AKD равен 36. Найдите угол BAC. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
Четырёхугольник АBСD вписан в окружность. Лучи АВ и DC пересекаются в точке К, а диагонали АC и BD пересекаются в точке N. Угол BNC равен 68, а угол AKD равен 36. Найдите угол BAC. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что угол с вершиной внутри окружности измеряется полусуммой дуг на которые он опирается, а угол с вершиной вне окружности -полуразностью дуг отсекаемых его сторонами. То есть (дуга АД-дуга ВС)/2=36. И (дуга АД+дугаВС)/2=68. Из первого выражения получим дуга АД=72+дуга ВС, из второго дуга АД=136-дуга ВС. Приравняем их и получим дугаВС=32. Искомый угол ВАС вписанный и опирается на дугу ВС, то есть равен её половине угол ВАС=дугаВС/2=32/2=16.
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