в 1638 году монгольский хан прислал русскому царю 60кг чая в обмен на 100 соболиных шкурок.Сколько граммов чая "стоила" одна соболиная шкурка?Сколько пачек чая надо было бы отдать за каждую соболиную шкурку,если бы чай был расф...
Математика
в 1638 году монгольский хан прислал русскому царю 60кг чая в обмен на 100 соболиных шкурок.Сколько граммов чая "стоила" одна соболиная шкурка?Сколько пачек чая надо было бы отдать за каждую соболиную шкурку,если бы чай был расфасован в пачки по 130г и 80г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем килограммы в граммы: 60кг=60000г 60000г=100 соболиных шкурок, тогда одна соболиная шкурка будет стоить: 60000/100=600г чая. Узнаем сколько пачек чая по 130г можно будет сделать из 600 г чая: 600/130= 4,6 Значит возьмем 4 пачки по 130 г и одну по 80г. Проверяем: 130*4+80=520+80=600. Все верно!
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