Приведите примеры использования реакций металлов.Раскройте их суть.
Химия
Приведите примеры использования реакций металлов.Раскройте их суть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
странное задание, используют везде... получение оснований в органическом синтезе выделение менее активных металлов из их солей суть в свойствах металлов, короче бред
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