Движение двух автомобилей задано уравнениями: x1=t^2+5t, x2=t^2+7t-6.Определите момент времени(с) и координату той точки(м), в которой они окажутся одновременно.

Физика

Движение двух автомобилей задано уравнениями: x1=t^2+5t, x2=t^2+7t-6.Определите момент времени(с) и координату той точки(м), в которой они окажутся одновременно.

Автор: Гость