Движение двух автомобилей задано уравнениями: x1=t^2+5t, x2=t^2+7t-6.Определите момент времени(с) и координату той точки(м), в которой они окажутся одновременно.
Физика
Движение двух автомобилей задано уравнениями: x1=t^2+5t, x2=t^2+7t-6.Определите момент времени(с) и координату той точки(м), в которой они окажутся одновременно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они встретятся в одной координате, => х1=х2 t^2+5t=t^2+7t-6 2t=6 t=3 х1=х2=24
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