с каким из перечисленных веществ будет взаимодействовать соляная кислота:цинк,оксид кальция,оксид углерода(IV),гидроксид натрия,золото,серная кислота:Написать уравнения возможных химических реакций

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Zn+2HCl=ZnCl2+H2 CaO+2HCl=CaCl2+H2O CO2+HCl реакция не идет,т.к. CO2-кислотный оксид,а кислоты с кислотными оксидами не взаимодействуют NaOH+HCl=NaCl+H2O Au+HCl реакция не идет,т.к. золото в ряду активности металлов стоит после водорода H2SO4+HCl реакция не идет,кислота с кислотой не реагирует