При перемещении прямолинейного проводника длиной 1,2 м с током 15 А в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл на расстояние 0,3 м перпендикулярно силовым линиям необходимо совершить работу

Физика

При перемещении прямолинейного проводника длиной 1,2 м с током 15 А в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл на расстояние 0,3 м перпендикулярно силовым линиям необходимо совершить работу

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