При перемещении прямолинейного проводника длиной 1,2 м с током 15 А в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл на расстояние 0,3 м перпендикулярно силовым линиям необходимо совершить работу
Физика
При перемещении прямолинейного проводника длиной 1,2 м с током 15 А в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл на расстояние 0,3 м перпендикулярно силовым линиям необходимо совершить работу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: l=1,5 м i=15А S=0,3 м B=0,5 Тл Решение. Работа находится по формуле: A=F*S, У нас: A=F(Ампера)*S F(ампера)=B*i*l*Cos(a) F(амера)=1,2*15*0,5=9 Н A=9*0,3=2,7 Дж Ответ: 2,7 Дж
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