В треугольнике АВС проведены биссектрисы AD и CE. Найдите длину отрезка DE, если AC=6, AE=2, CD=3.

Геометрия
В треугольнике АВС проведены биссектрисы AD и CE. Найдите длину отрезка DE, если AC=6, AE=2, CD=3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
EB = x; BD = y;  BD/AB = DC/AC (биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника)  y/(2 + x) = 3/6  x/(y + 3) = 2/6  x = 8/5; y = 9/5  ∠B = 90° (т.к. AB² + BC² = AC²)  ED = √(x² + y²) = (√145)/5
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