Какую работу совершил аргон массой 0,4 кг при его изобарном нагревании на 10°С? Ответ 831 Дж решение нужно(( помогите((

Физика

Какую работу совершил аргон массой 0,4 кг при его изобарном нагревании на 10°С? Ответ 831 Дж решение нужно(( помогите((

Автор: Гость