Какую работу совершил аргон массой 0,4 кг при его изобарном нагревании на 10°С? Ответ 831 Дж решение нужно(( помогите((
Физика
Какую работу совершил аргон массой 0,4 кг при его изобарном нагревании на 10°С? Ответ 831 Дж решение нужно(( помогите((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую работу совершил аргон массой 0,4 кг при его изобарном нагревании на 10°С? Ответ 831 Дж А= (mRΔT)/M = (0.4*8.31*10)/(40*10^-3) = 831 Дж
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