ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА)  1)приведите полученные эксперементальеым путём доказательства, свидетельствующие в пользу гипотезы биохимической революции.  2)какая проблема является наиболее сложной в вопросе о возникновении жизни? 3)по...

Гость: Гость:

1. Нигде биохимическое единство жизни не очевидно так, как в экспериментах со встраиванием генов высших организмов в ДНК бактерии. На базе "бактериальной машины" синтеза производятся белки, типичные для человека! Впервые подобные опыты провели в 1979 году, выделив ген, ответственный за синтез инсулина у человека и "встроив" его в геном бактерии кишечной палочки. И кишечная палочка (в созданных исследователями условиях) покорно принялась синтезировать инсулин! 2. На мой взгляд основной проблемой является, как комочки, сгустки органических веществ превратились в клетку с органоидами и т.п. 3. Потому что в них записана вся информация от появления их. Способность молекул РНК одновременно служить как в качестве носителя информации, так и в качестве катализатора химических реакций, позволила выдвинуть гипотезу о том, что РНК была первым сложным полимером, появившимся в процессе добиологической эволюции.