ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА)  1)приведите полученные эксперементальеым путём доказательства, свидетельствующие в пользу гипотезы биохимической революции.  2)какая проблема является наиболее сложной в вопросе о возникновении жизни? 3)по...

Биология
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА)  1)приведите полученные эксперементальеым путём доказательства, свидетельствующие в пользу гипотезы биохимической революции.  2)какая проблема является наиболее сложной в вопросе о возникновении жизни? 3)почему учёные считают, что открытия, сделанные при изучении РНК,могут дать ключ к решению проблемы возникновения жизни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нигде биохимическое единство жизни не очевидно так, как в экспериментах со встраиванием генов высших организмов в ДНК бактерии. На базе "бактериальной машины" синтеза производятся белки, типичные для человека! Впервые подобные опыты провели в 1979 году, выделив ген, ответственный за синтез инсулина у человека и "встроив" его в геном бактерии кишечной палочки. И кишечная палочка (в созданных исследователями условиях) покорно принялась синтезировать инсулин!  2. На мой взгляд основной проблемой является, как комочки, сгустки органических веществ превратились в клетку с органоидами и т.п. 3. Потому что в них записана вся информация от появления их.  Способность молекул РНК одновременно служить как в качестве носителя информации, так и в качестве катализатора химических реакций, позволила выдвинуть гипотезу о том, что РНК была первым сложным полимером, появившимся в процессе добиологической эволюции.
Гость:
2.Миллер создал установку в 1953 году. В ней он создал условия первобытной Земли. В итоге эксперемента ему удалось из неорганических веществ синтезировать органические, что и доказало биохимическую эволюцию. 2.Вопрос о том в каких же именно условиях и при каких обстоятельствах проихошло развитие коацерватов. 3.Потому, что многие учёные считают, что больлшую роль в создании коацерватов играли нуклеиновые кислоты ( хотя это ещё не доказано). А нуклеиновые кислоты входят в РНК, это может служить опорой для  решеия проблемы о возникновении жизни.
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