Найдите значение выражения: 32^0.48 * 2^0.6
Алгебра
Найдите значение выражения: 32^0.48 * 2^0.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32^0.48 * 2^0.6=(2⁵)^0.48*2^0.6=2^2.4*2^0.6=2³=8 в выражении точно стоит знак умножения?
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