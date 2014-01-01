сочинение "моя мечта - съездить в Латвию (в Ригу)."

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Обалдеть, у Вас задания. А если я не хочу в Ригу? ) Но я хочу, поэтому извольте: Я люблю мечтать, а Вы? Одной моей давней мечтой является поездка в Ригу. Я люблю путешествовать: мне нравится уезжать из дома, узнавать новое, знакомиться с культурой и архитектурой других городов; мне нравится возвращаться домой. Рига связана с моим детством. Когда я была совсем маленькой, в Ригу на выходные ездила моя мама. Оттуда она возвращалась всегда вдохновленной, отдохнувшей и, конечно же, с подарками. Самым моим любимым подарком из Риги стал кошелек - белый, красивый, с защелкой. Плотной такой защелкой над белым пухлым "пузом". Таких кошельков в Москве тогда не было. Не было совсем! Мне завидовали одноклассники, и одноклассницы просили подержать в руках это чудо. С таким подарком от мамы я была героем дня. И вот, с тех пор, я мечтаю сама посмотреть на город, побывать в городе, подарки из которого могут из обычного человека сделать героя дня. Рига это столица Латвии, как Москва - столица России. Этим мой родной город похож на город, в котором я хочу побывать. Кроме того, именно Рига - самый крупный город Балтиии. Исторический центр Риги внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И не даром! Какая красивая, завораживающая архитектура окружает пребывающих там туристов! Какой свежий воздух, доброжелательность горожан. Всё это, безусловно, привлекает, и не может не привлекать. В 2014 году планируется внесение Риги в список культурных столиц Европы. Думаю, после этого, количество туристов в Риге увеличится. Приятно думать, что до Риги можно добраться на поезде, обдумав и распланировав в свободное время поездки посещение памятников архитектуры, культурных центров, театра, парка, может быть, кино. А из Риги я хочу привезти с собой сувениры для друзей. Пусть каждый из них побудет героем дня.