Надо составить небольшое сочинение (8-10 предложений) по данному началу: "Однажды мне приснился сон". В сочинении должны быть предложения с прямой и косвенной речью.Помогите пожалуйста, в последнее время не запоминаю сны... Нуж...

Однажды мне приснился необычный сон. Я шла по улице и увидела медведя, который сказал мне, что нужно повернуть голову и посмотреть на стоящего сзади мужчину. Я обернулась. Мужчина, стоящий позади меня, спросил: "Почему ты на меня смотришь?". Я ответила: "Мне так сказал медведь". "Что ты девочка, медведи не умеют разговаривать"-с улыбкой произнес незнакомец. Я ответила, что мне наверное показалось. Мужчина усмехнулся, попрощавшись и сказал, чтобы в следующий раз я была внимательнее. Я улыбнулась ему в ответ и сказала: "Хорошо, досвидания".

Гость: Гость:

Однажды мне приснился сон, что у меня появился робот, который выполнял за меня всю работу по дому и дом.задания. Когда все дела были сделаны, я села на диван и стала смотреть телевизор. Так я просидела до поздна. Пока не пришли родители. Они стали гнать меня спать. "Ложишь спать!- сказал папа.- Живо. А то завтра не встанешь!" тут ко мне подъехал робот, и стал дёргать за рукав. Он не понимал, что говорят они. Он понимал только меня. "Он сказал, чтобы я ложилась спать." Робот кивнул и подъехал ко тцу. Он стал его бить. Видно он подумал, что он мне угражает. (он не всегда понимал меня). "Стой!- Крикнула я.- Хватит!" Я попешила к отцу, и попыталась убрать от него робота. Но он сопротивлялся, но все-таки мне удалось его отодвинуть. Но когда я отодвинула его, отец схватил меня и запер за решёткой. "Сиди тут!- произнес он.- Сиди пока не одумаешься." Он ушел, и я очнулась. _____________________________ P.s написала первое, что пришло в голову.