в равнобедренной трапеции abcd с основаниями BC AD диагонали AC BD пересекаются в точке O. AO:OC=4:3, а площадь треугольника ABO равна 6. Найти площадь трапеции

Геометрия

в равнобедренной трапеции abcd с основаниями BC AD диагонали AC BD пересекаются в точке O. AO:OC=4:3, а площадь треугольника ABO равна 6. Найти площадь трапеции

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