в равнобедренной трапеции abcd с основаниями BC AD диагонали AC BD пересекаются в точке O. AO:OC=4:3, а площадь треугольника ABO равна 6. Найти площадь трапеции
Геометрия
в равнобедренной трапеции abcd с основаниями BC AD диагонали AC BD пересекаются в точке O. AO:OC=4:3, а площадь треугольника ABO равна 6. Найти площадь трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть AO=4x. BO=OC=3x Площадь треугольника AOB равняется: 1/2*4x*3x*sin альфа = 6 Откуда: x^2 * sin альфа = 1 Площадь треугольника BOC = 1/2 * 3x * 3x * sin (180 - альфа) = 9/2 * x^2 * sin альфа = 4,5 Площадь треугольника AOD = 1/2 * 4x * 4x * sin альфа = 8 * x^2 * sin альфа = 8 Площадь треугольника COD = Площадь треугольника AOB = 6 Площадь трапеции ABCD = 2*6+8+4,5=24,5 Ответ: 24,5
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