х*у=60 х2+у2=169

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xy=60 x²+y²=169 xy-60=0 x²+y²-169=0 Пусть x+y = a, xy = b, тогда имеем b-60=0 a²-2b-169=0 b=60 a²-120-169=0 a²=289 a= 17 и a= -17 b= 60 и b=60 Обратная замена xy=60x=-17-y (-17-y)y=60 y²+17y+60=0 y1=-12; y2=-5 x1=-5 x2=-12 Теперь xy=60x=17-y (17-y)y=60 y²-17y+60=0 y3=5; y4=12 x3=12; x4=5 ОТвет: (-5;-12),(-12;-5),(12;5),(5;12)