Вспомните пословицы, которые можно записать в виде следующих блок-схем.

Экономика
Вспомните пословицы, которые можно записать в виде следующих блок-схем.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сиротстве жить - слезы лить".  В блоке "ромб" записываешь Сирота? По стрелке "Да" - лей слезы.  2) "Живы родители - почитай, померли - поминай!"  В блоке "Ромб" - Живы родители? По стрелке Да - почитай, по стрелке Нет - поминай. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
х*у=60 х2+у2=169
Ответить
Физика
Какую работу совершил аргон массой 0,4 кг при его изобарном нагревании на 10°С? Ответ 831 Дж решение нужно(( помогите((
Ответить
Русский язык
Разобрать слово по составу:   разубранный
Ответить
Литература
Надо составить небольшое сочинение (8-10 предложений) по данному началу: "Однажды мне приснился сон". В сочинении должны быть предложения с прямой ...
Ответить
Геометрия
в равнобедренной трапеции abcd с основаниями BC AD диагонали AC BD пересекаются в точке O. AO:OC=4:3, а площадь треугольника ABO равна 6. Найти пл...
Ответить