Вспомните пословицы, которые можно записать в виде следующих блок-схем.
Экономика
Вспомните пословицы, которые можно записать в виде следующих блок-схем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сиротстве жить - слезы лить". В блоке "ромб" записываешь Сирота? По стрелке "Да" - лей слезы. 2) "Живы родители - почитай, померли - поминай!" В блоке "Ромб" - Живы родители? По стрелке Да - почитай, по стрелке Нет - поминай.
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