Какая из пословиц близка основной мысли стихотворения Бернса «Честная бедность»: «Правда любого врага одолеет», «И сила уму уступает», «Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом»? Объеснить почему и какая, помогите пожа...
Литература
Какая из пословиц близка основной мысли стихотворения Бернса «Честная бедность»: «Правда любого врага одолеет», «И сила уму уступает», «Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом»? Объеснить почему и какая, помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Лучше жить бедняком,чем разбогатеть с грехом" во-первых, Бернс считает, что золото - это сам человек. Хоть весь он в позументах, Бревно останется бревном И в орденах и в лентах! во-вторых,поэт считает.что невозможно назначить человека быть честным, как, например, на генеральскую должность, потому что Награды, лесть... Не заменяют Ум и честь...
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