В первом вагоне трамвая ехало в 1,2 раза меньше пассажиров, чем во втором. На остановке из первого вагона вышел однин человек, а вошли 6. Из второго вагона вышли 4 человека, а вошли 3, и во втором вагоне стало на 8% меньше пасс...
Математика
В первом вагоне трамвая ехало в 1,2 раза меньше пассажиров, чем во втором. На остановке из первого вагона вышел однин человек, а вошли 6. Из второго вагона вышли 4 человека, а вошли 3, и во втором вагоне стало на 8% меньше пассажиров, чем в первом. Сколько пассажиров стало в каждом вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х чел. - было в 1-ом вагоне 1,2 х чел. - было во 2-ом вагоне х-1+6 = х+5 чел - стало в 1-ом вагоне 1,2х-4+3 = 1,2х-1 чел - стало во 2-ом вагоне, и это на 8% меньше чем в 1-ом, составим уравнение: (х+5) - (1,2х-1) = 0,08*(х+5) х+5-1,2х+1=0,08х+0,4 6-0,4 = 0,08х+1,2х-х 5,6=0,28х х=5,6/0,28 х=20 чел. - было в 1-ом вагоне 20*1,2=24 чел. - было во 2-ом вагоне
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