С точки A до плоскости проведены наклонные AB и AC и перпендикуляр AO. Найдите BO и AC. Если BO+AC=3смAB=корень квадратный 3см OC=корень квадратный 2см
Геометрия
С точки A до плоскости проведены наклонные AB и AC и перпендикуляр AO. Найдите BO и AC. Если BO+AC=3смAB=корень квадратный 3см OC=корень квадратный 2см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение долго: выота АО будет общей для двух прямоугольных треугольников. h² = 3 - BO² это из одного h² = AC² - 2 приравняем: 3 - BO² = AC² - 2 5 = AC² + BO² 5 = (АС+ВО)² - 2 *ВО*АС можно и так представить в условии дано АС + ВО = 3 5 = 9-2 *ВО*АС 2 *ВО*АС = 4 *ВО*АС = 2 АС = 2/ВО тогда: 2/ВО + ВО = 3 ВО² - 3ВО + 2 = 0 ВО1 = 2 ВО2 = 1 ВО = 1 так как АС у нас гипотенуза она не может быть меньше своего катета. окончательный ответ ВО = 1 АС = 2
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