Помогите пожалуйста!! Хотя бы одну задачу И пожалуйста прикрепите рисунок 1.Дан квадрат PQRS со стороной 4дм. Из вершины P восставлен перпендикуляр PM к плоскости квадрата. найдите расстояние от точки М до прямой QS, если расст...

Геометрия

Помогите пожалуйста!! Хотя бы одну задачу И пожалуйста прикрепите рисунок 1.Дан квадрат PQRS со стороной 4дм. Из вершины P восставлен перпендикуляр PM к плоскости квадрата. найдите расстояние от точки М до прямой QS, если расстояние от точки М до плоскости квадрата равно 8 дм. 2.Из данной точки к плоскости проведены перпендикуляр, длина которого равна 1 дм, и две равные наклонные. Найдите длины этих наклонных, если угол между наклонными равен 60 гр., а и проекции взаимно перпендикулярны.

Автор: Гость