Помогите пожалуйста!! Хотя бы одну задачу И пожалуйста прикрепите рисунок 1.Дан квадрат PQRS со стороной 4дм. Из вершины P восставлен перпендикуляр PM к плоскости квадрата. найдите расстояние от точки М до прямой QS, если расст...
Геометрия
Помогите пожалуйста!! Хотя бы одну задачу И пожалуйста прикрепите рисунок 1.Дан квадрат PQRS со стороной 4дм. Из вершины P восставлен перпендикуляр PM к плоскости квадрата. найдите расстояние от точки М до прямой QS, если расстояние от точки М до плоскости квадрата равно 8 дм. 2.Из данной точки к плоскости проведены перпендикуляр, длина которого равна 1 дм, и две равные наклонные. Найдите длины этих наклонных, если угол между наклонными равен 60 гр., а и проекции взаимно перпендикулярны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно рисовать, тогда будет понятно. К первой задаче не помню формул, а вторая: (рисуйте рисунок) По рисунку увидете, что найти Вам надо гипотенузу прямоугольного треугольника. По формуле, гипотенуза равна произведению катета на косинус прилежащего угла, либо на синус противолежащего угла. Таким образом длины наклоных будут равны "корень из трех разделить на два"дициметра. (поясняю: катет = 1 дм. Прилезащий к нему угол по рисунку найдете - 30градусов, противолежащий - 60 градусов. Синус 60 градусов = косинус 30 крадусов = корень и трех пополам).
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