в сосуде находися 1 моль гелия. газ расширился при постоянном давлении и совершил работу 400 Дж. определите изменение температуры газа. есть ответ: ≈48 К решение подробное надо. помогииитееее((

Физика

в сосуде находися 1 моль гелия. газ расширился при постоянном давлении и совершил работу 400 Дж. определите изменение температуры газа. есть ответ: ≈48 К решение подробное надо. помогииитееее((

Автор: Гость