в сосуде находися 1 моль гелия. газ расширился при постоянном давлении и совершил работу 400 Дж. определите изменение температуры газа. есть ответ: ≈48 К решение подробное надо. помогииитееее((
Физика
в сосуде находися 1 моль гелия. газ расширился при постоянном давлении и совершил работу 400 Дж. определите изменение температуры газа. есть ответ: ≈48 К решение подробное надо. помогииитееее((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: u(ню)=1 моль A(газа)=400 Дж Решение. Из уравнения Менделеева-Клапейрона: pV=uRT Процесс изобарный, значит, увеличение температуры прямо пропорционально увеличению объема. Значит, dT=(p*dV)/(u*R). А(газа)=pdV; Отсюда: dT=А(газа)/(u*R)=400/8,31~48К Ответ: 48К dT - дельта T; u - ню, греческая
Гость:
ню=1моль А=400Дж R=8,31дж/мольК ΔT-? решение А=нюRΔT ΔТ=А/ню*R ΔT=400/1*8.31=48K
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