ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!1.Отметь строку,в которой перечислены формы одного и того же слова:а)лететь,летит,летел,летишь;б)лететь,лётчик,самолёт,вылет.2.Найди слово,котороеобразованоа)приставочным способом:вход,полететь,загадка,принадлежно...

Русский язык

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!1.Отметь строку,в которой перечислены формы одного и того же слова:а)лететь,летит,летел,летишь;б)лететь,лётчик,самолёт,вылет.2.Найди слово,котороеобразованоа)приставочным способом:вход,полететь,загадка,принадлежность;б)суффиксальным способом:полёт,морской,прикрикнуть,самолёт.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость