ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!1.Отметь строку,в которой перечислены формы одного и того же слова:а)лететь,летит,летел,летишь;б)лететь,лётчик,самолёт,вылет.2.Найди слово,котороеобразованоа)приставочным способом:вход,полететь,загадка,принадлежно...

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ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!1.Отметь строку,в которой перечислены формы одного и того же слова:а)лететь,летит,летел,летишь;б)лететь,лётчик,самолёт,вылет.2.Найди слово,котороеобразованоа)приставочным способом:вход,полететь,загадка,принадлежность;б)суффиксальным способом:полёт,морской,прикрикнуть,самолёт.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а) т.к. здесь перечислены глаголы, но в разных временах. В букве б) перечислены лишь однокоренные слова.   2. а) полететь-лететь     б) морской-море 
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