равносторонний треугольник со стороной равной 100 мм описан около окружности. Найдите радиус окружности.

Геометрия
равносторонний треугольник со стороной равной 100 мм описан около окружности. Найдите радиус окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центр описанной окружности лежит в точке пересечения биссектрис, а они совпадают с медианами и высотами. Медианы же в точке пересечения делятся в отношении 1:2, Поэтому радиус равен 1/3 высоты/медианы/биссектрисы.
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