William Shakespeare Hamlet Кто говорит Гамлету: «Прощай, прощай! И помни обо мне»?
Литература
William Shakespeare Hamlet Кто говорит Гамлету: «Прощай, прощай! И помни обо мне»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це казав Гамлету привид його батька, коли він розповідав Гамлету, як саме він помер.
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