Диагональ прямоугольника равна 10, а угол между диагоналями равен 60 гр.. Найдите площадь прямоугольника.

Алгебра
Диагональ прямоугольника равна 10, а угол между диагоналями равен 60 гр.. Найдите площадь прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дан например прямоугольник авсд. Точка пересечения диагоналий - о. вос=60 по условию. угол сво= угол всо= (180-60)/2=60 => треугольник вос - равносторонний, вс = 5 (в прямоуг диагонали точкой пересечения делятся пополам) ав = корень из (100-25)=корень из 75 S=5*кор.из75
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