как будет правильней in или at the Heathrow airport? по правилу конечно же at, но у в учебнике указано in, т.к. этот аэропорт очень большой....

Английский язык
как будет правильней in или at the Heathrow airport? по правилу конечно же at, но у в учебнике указано in, т.к. этот аэропорт очень большой....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильно будет in the Heathrow airport
Гость:
 in the Heathrow airport))))))))))))))))))))
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