Чи потрiбна кома перед ЯК? Вiдповідь аргументуйте. ( а)Ім'я Івана Сiрка як ватажка б??ло оточене ореолом нездоланностi. б) Усе життя Іван Сiрко провiв на вiйнi i як справжнiй патрiот присвятив його боротьбi з ворогами.

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Чи потрiбна кома перед ЯК? Вiдповідь аргументуйте. ( а)Ім'я Івана Сiрка як ватажка б??ло оточене ореолом нездоланностi. б) Усе життя Іван Сiрко провiв на вiйнi i як справжнiй патрiот присвятив його боротьбi з ворогами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Ім'я Івана Сірка, як ватажка, було оточене ореолом нездоланності. б)Усе життя Іван Сірко провів на війні і як справжній патріот присвятив його боротьбі з ворогами.
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