Чи потрiбна кома перед ЯК? Вiдповідь аргументуйте. ( а)Ім'я Івана Сiрка як ватажка б??ло оточене ореолом нездоланностi. б) Усе життя Іван Сiрко провiв на вiйнi i як справжнiй патрiот присвятив його боротьбi з ворогами.
Українська мова
Чи потрiбна кома перед ЯК? Вiдповідь аргументуйте. ( а)Ім'я Івана Сiрка як ватажка б??ло оточене ореолом нездоланностi. б) Усе життя Іван Сiрко провiв на вiйнi i як справжнiй патрiот присвятив його боротьбi з ворогами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Ім'я Івана Сірка, як ватажка, було оточене ореолом нездоланності. б)Усе життя Іван Сірко провів на війні і як справжній патріот присвятив його боротьбі з ворогами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Музыка
Математика
Другие предметы